Исландия первой в Европе отменяет ограничения из-за COVID

Исландия одной из первой европейских стран стала смягчать ограничения после второй волны пандемии, сообщает Financial Times.

В понедельник, 8 февраля, в Исландии возобновили работу бары, которые могут принимать посетителей до 22:00, и тренажерные залы, посещать концерты, театральные спектакли и религиозные службы смогут больше зрителей: максимальное количество гостей увеличили со 100 до 150 человек.

Сейчас Исландия — единственная страна в Европе, которая получила «зеленую» оценку Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Это значит, что в стране низкий уровень заражения, доля положительных тестов на коронавирус не превышает 4%. До Исландии «зеленый» статус получила только северная часть Норвегии.

В связи с позитивными показателями министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир объявила о смягчении ограничений на неделю раньше запланированного срока.