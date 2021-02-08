В Астрахани задержали предназначенные для Азербайджана 5 тонн некачественной рыбы

В Астраханской области в пункте ветеринарного контроля «Астраханский» задержали партию мороженой рыбы. Сазан предназначался для экспорта в Азербайджан.

Как сообщает издание «Астрахань-24», во время контроля с помощью системы «Меркурий» сотрудники Россельхознадзора выяснили, что продукция изготовлена из сырья с истекшим сроком годности.

В результате вывоз 5 тонн мороженого сазана запретили. Предприятие-изготовитель находится в Икрянинском районе области. Его привлекут к административной ответственности.

Кроме того. в соответствии с требованиями законодательства ЕАЭС управление Россельхознадзора приняло решение о приостановке сертификации и запрете выпуска этого товара с территории России.