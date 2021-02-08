США назвали условие возвращения в ядерную сделку по Ирану

Иран должен возобновить полное соблюдение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), прежде чем США пойдут на аналогичные действия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«В целом позиция президента осталась в точности такой, какой она и была: если Иран в полной мере выполняет свои обязательства в рамках СВПД, США будут делать то же самое, а потом будут использовать это как платформу для создания более широкого и прочного соглашения, которое также затрагивает другие вызывающие беспокойство области. ...Это, конечно, будет делаться с нашими партнерами по формату «5+1», — цитирует ТАСС ее слова.

Псаки подчеркнула, что возвращение к полному соблюдению своих обязательств по СВПД зависит от Тегерана. «На этом этапе мы могли бы продвинуться вперед в дискуссии», — добавила она.