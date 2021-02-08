В Эмиратах появится храм трех религий

Храм трех авраамических религий - христианства, ислама и иудаизма - планируется открыть в Абу-Даби в следующем году, заявил посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мухаммад Аль Джабер.

"В 2022 году в Абу-Даби планируется открытие храма трех мировых религий - ислама, христианства, иудаизма. Он будет называться "Дом семьи Авраама", - сказал посол на мероприятии, приуроченном к Международному дню человеческого братства, учрежденного ООН по инициативе Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна. Его цитирует РИА Новости.

Религиозный комплекс, по словам посла, станет местом обучения, диалога и богослужений. Храм, отметил дипломат, будет ориентирован на сближение людей всех вероисповеданий.