В Грузии рассказали об углублении стратегического партнерства с Турцией

Стратегическое партнерство Грузии и Турции углубляется на основе духа дружбы и добрососедства между двумя странами, говорится в обращении МИД Грузии по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом пишет Anadolu.

В заявлении подчеркивается, что “Турецкая Республика твердо поддерживает территориальную целостность, суверенитет и евроатлантические устремления Грузии”.

В МИД Грузии напомнили, что 8 февраля 1921 года посол Симон Мдивани вручил верительные грамоты председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Кемалю Ататюрку от имени Грузинской Демократической Республики.

Также отмечается, что Мдивани, в то время заместитель главы Учредительного собрания Грузинской Демократической Республики, стал первым иностранным дипломатом, вручившим верительные грамоты Ататюрку.

В ведомстве также констатировали, что с восстановлением независимости Грузии в 1990-х годах началась новая эра в отношениях между двумя странами.