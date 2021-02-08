Биткоин перевалил за $44 тысячи благодаря Tesla

Стоимость биткоина установила новый исторический максимум в 44,9 тысячи долларов после того, как компания Илона Маска сообщила об инвестициях в 1,5 миллиарда долларов в эту криптовалюту. Об этом сообщает ТАСС.

Tesla, как ожидается, начнет принимать криптовалюту в качестве способа платежа уже в ближайшем будущем, отмечается в сообщении.

Компания сообщила, что обновила свою инвестиционную политику и теперь будет инвестировать часть денежных средств в альтернативные резервные активы. Кроме цифровых активов это золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другое.