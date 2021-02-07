Процесс запущен: вакцина от коронавируса в виде таблеток

По его словам, такие технологии уже в разработке, и у Британии есть возможности для производства широкого спектра вакцин, способных бороться с любыми штаммами, сообщает Русская служба BBC.

В будущем вакцина от коронавируса может появиться в виде таблеток, заявил британский министр по делам иммунизации Надим Захави.

По мнению экспертов, вакцину в таблетках проще транспортировать и хранить.

Британский гигант в области биотехнологий, компания IoBio сообщила, что начавшиеся ранее испытания препарата в таблетках на животных дали положительный результат. Сейчас IoBio и американская компания ImmunityBio готовы приступить к клиническим испытаниям на территории Британии, как только британский регулятор даст зеленый свет.

В США клинические испытания вакцины в таблетках начались еще в январе.

Многие эксперты согласны, что два укола с разницей в несколько недель, которые могут сделать только медработники, - самый длинный и сложный путь вакцинации из всех возможных. Кроме таблеток, препараты могут существовать в виде капель в нос и пластырей, и все эти возможности необходимо рассмотреть.