ВОЗ выступила в поддержку вакцины AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения призывает не отказываться от вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о том, что препарат может быть менее эффективен для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

"Мы не должны приходить к выводу, что вакцина вообще не работает. Было небольшое исследование [указывающее на низкую эффективность], и оно говорит нам, что нужно больше данных", цитирует представителя ВОЗ ТАСС.

Препарат, подчеркнула специалист, понижает уровень тяжелых случаев и сокращает число госпитализаций: "А наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы понизить смертность и сократить заболеваемость".

Аналогичную точку зрения высказал и исполнительный директор Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт: "Слишком рано списывать вакцину AstraZeneca со счетов".

В последние сутки ситуация в ЮАР в борьбе с пандемией изменилась, так как прибывшая в страну первая партия вакцины AstraZeneca показала, по словам местных ученых, низкую эффективность против быстро распространяющегося в ЮАР штамма коронавируса, получившего маркировку 501.V2. В результате по распоряжению министра здравоохранения Звелини Мкизе с 7 февраля приостанавливается подготовка к началу массовой вакцинации населения от коронавируса препаратом AstraZeneca.