Госдеп: время для контактов с Ираном еще не пришло

Новая американская администрация считает, что время для прямого взаимодействия между ней и властями Ирана еще не наступило. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Что касается какого бы то ни было взаимодействия с иранцами, то мы к этому еще не пришли", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, сообщает ТАСС.

Прайс в связи с этим напомнил, что нынешнее правительство США во главе с президентом Джо Байденом ранее уже сигнализировало о том, что надеется выстроить единый фронт с союзниками в лице Великобритании, Франции и Германии, когда речь идет об Иране и урегулировании проблемы ядерных разработок Тегерана.