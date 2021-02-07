Леонид Швец, автор haqqin.az 01:23

В США после перерыва возобновляется процесс, запущенный еще в президентство Дональда Трампа. Еще в середине января палата представителей выступила за импичмент, вменив Трампу подстрекательство к мятежу, которое привело к штурму здания Капитолия сторонниками президента 6 января. Теперь, уже при президенте Байдене, дело переходит к рассмотрению в сенате. Трамп отказался сам появляться на слушаниях по своему делу и давать показания под присягой, хотя адвокаты и предупредили его, что такой шаг может быть расценен как довод в пользу его виновности: невиновному человеку нечего бояться суда, а сенатские слушания, по сути, судом и являются.

Уже после объявления импичмента пятеро адвокатов Дональда Трампа отказались представлять его в деле, поскольку он требовал, чтобы защита основывалась на факте его победы на выборах. Поскольку такого факта не было, часть юристов не смогла найти в себе силы заняться поиском аргументации. Зато теперь интересы 45-го президента будет представлять Брюс Кантор, который в бытность прокурором Пенсильвании отказался выдвигать обвинения против комика Билла Косби, уличенного в серийном насилии. Другая «звезда» адвокатской команды – Дэвид Шоэн, специализация которого – судебная защита боссов мафии. Безусловно, аргументы обвинения и защиты в этом политическом деле будут иметь второстепенное значение, и все будет зависеть от партийных раскладов. Хотя состав сената обновился и условное большинство там за демократами, двух третей голосов для осуждения Трампа пока не набирается. Зато американцы понемногу выбираются из морока очарования Дональдом Трампом. Может, секрет в том, что он отлучен от социальных сетей и больше не может влиять на окружающий мир удивительным образом, как ему удавалось раньше? Да и удача от него явно отвернулась. Во всяком случае, опрос показывает, что нынче большинство американцев, целых 56%, выступают за то, чтобы Трамп был осужден и лишился права занимать в будущем государственные должности. 43% против его осуждения. Это данные опроса ABC News/Ipsos, опубликованные в воскресенье. А ведь еще в конце января опрос ABC News/Washington Post зафиксировал, что 47% американцев выступали за осуждение Трампа, 49% - против.

Что интересно, выросло число республиканцев, выступающих в поддержку обвинения Трампа: в конце января их было 9% среди сторонников этой партии, сейчас их уже 15%. Дональд Трамп типично медийная фигура, и отключение от аудитории довольно быстро охлаждает интерес к нему, а с утратой центральной позиции и ему самому становится не очень интересна политическая игра. Ожидания, что Трамп создаст свою партию и тем самым расколет республиканцев, не подтвердились, в его ближнем кругу отрицают наличие подобных планов, но именно в своем проекте он был бы главной фигурой. Сейчас же часть республиканцев рассчитывает, что бывший президент будет помогать Республиканской партии в борьбе против конкурентов из Демократической партии, но представить себе Дональда Трампа на вспомогательных ролях просто невозможно.