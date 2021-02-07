Письмо Байдена президенту Сербии назвали «непристойным и оскорбительным»

«Поздравление Байдена в адрес Вучича является необычным, непристойным и оскорбительным. Необычным потому, что поздравления не принято использовать для уведомлений о политических взглядах неделикатной природы. Непристойным потому, что суверенные и равноправные государства не читают друг другу лекции, а если такое случается, то это выражение гегемонии, а не демократии и союзничества, и уж никак не дружбы. Оскорбительным является то, что все это Байден делает, явно не понимая, что этим он бередит раны, нанесенные сербскому народу в 1999 году, углубляет недоверие, вместо укрепления взаимоуважения», - говорится в заявлении Йовановича.

По мнению сербского дипломата, Байден мог прочитать свою лекцию Вучичу, хоть это и неприемлемо, по дипломатическим каналам: «То, как он сделал это - высокомерно, открытым письмом, - ранило чувства сербского народа и углубило недоверие».

«Байден требует, чтобы Сербия смирилась с насильственным, незаконным похищением Косова и Метохии и признала часть своей территории независимым государством, что равняется поощрению беззакония и хаоса в Европе и мире. Позиция, что сила и угрозы выше всех международных законов, представляет собой опасное заигрывание, которое мировое сообщество в новом формате глобальных отношений решительно отбрасывает», - говорится в заявлении бывшего главы МИД.

Ранее президент США Джо Байден поздравил Сербию с предстоящим Днем государственности (отмечается 15 февраля), указав на необходимость реформ и признания независимости непризнанного Косова. В ответ президент Сербии Александар Вучич заявил, что "позиции Белграда по признанию Косова ясны" и о признании не идет речь.