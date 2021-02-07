Агрессия Китая против Японии: реальность? наш обзор
Напряженность в регионе морей, прилегающих к Китаю, Японии, Корее и Тайваню, не становится меньше. Спорные острова, проливы — камень преткновения в отношениях расположенных здесь держав. Об этом не не раз писал haqqin.az.
Ситуация обостряется обнаруженными на морском шельфе залежами полезных ископаемых. Собственно, за это и идет борьба в водах этих морей.
Японские власти в понедельник выразили свой протест Пекину против вторжения двух его кораблей в территориальные воды Японии.
Ранее власти КНР приняли предписания, которые укрепляют то, что они называют ответом на нарушения их морского пространства.
Пресс-секретарь японского правительства Кацунобу Като сообщил, что Токио выразил протест после того, как два судна китайской береговой охраны вошли в субботу и воскресенье в территориальные воды у берегов островов Сенкаку (в китайской интерпретации - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.
«Мы интенсивно протестовали по дипломатическим каналам, постоянно добиваясь, чтобы (китайцы) немедленно прекратили свои маневры, основанные на попытках сближения с японскими рыбацкими судами, и чтобы они быстро покинули японские территориальные воды», - сказал Като.
Он добавил, что японские корабли пограничной береговой охраны «многократно обращались (к китайским судам), чтобы они покинули (японские воды), одновременно гарантируя безопасность катеров». Потом он жестко добавил: «Япония никогда не потерпит таких действий».
Надо сказать, что экипажи китайских кораблей береговой охраны регулярно высылаются к спорным островам с позволения председателя КНР Си Цзиньпина, который хочет сделать из Китая мощную морскую державу. Так сообщает Agence France-Presse.
Напряженность в регионе не спадает. Действия Китая, позиция Японии, Кореи и независимость de facto Тайваня — факторы, подрывающие мир в этой части Тихого океана. Если прибавить к этому еще и интерес США с их поддержкой Тайваня, то понятно, что одной из горячих точек на Земле здесь пока что не убудет.