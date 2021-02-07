Отдел международной информации 01:54

Напряженность в регионе морей, прилегающих к Китаю, Японии, Корее и Тайваню, не становится меньше. Спорные острова, проливы — камень преткновения в отношениях расположенных здесь держав. Об этом не не раз писал haqqin.az. Ситуация обостряется обнаруженными на морском шельфе залежами полезных ископаемых. Собственно, за это и идет борьба в водах этих морей. Японские власти в понедельник выразили свой протест Пекину против вторжения двух его кораблей в территориальные воды Японии.

Ранее власти КНР приняли предписания, которые укрепляют то, что они называют ответом на нарушения их морского пространства. Пресс-секретарь японского правительства Кацунобу Като сообщил, что Токио выразил протест после того, как два судна китайской береговой охраны вошли в субботу и воскресенье в территориальные воды у берегов островов Сенкаку (в китайской интерпретации - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. «Мы интенсивно протестовали по дипломатическим каналам, постоянно добиваясь, чтобы (китайцы) немедленно прекратили свои маневры, основанные на попытках сближения с японскими рыбацкими судами, и чтобы они быстро покинули японские территориальные воды», - сказал Като.