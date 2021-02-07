Тегеран: иранский военный причастен к убийству физика-ядерщика Фахризаде

К убийству физика-ядерщика, замглавы Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде причастен член вооруженных сил страны. Об этом в эфире телеканала IRIB TV2 сообщил глава министерства разведки Исламской Республики Махмуд Алави.

По его словам, разведке было известно о готовящемся покушении на ученого, она знала, где это случится. Однако не знала, когда это произойдет, о чем министерство доложило соответствующим органам, в том числе за пять дней до убийства Фахризаде.

"Тот человек, который занимался первыми подготовительными действиями для покушения, был членом вооруженных сил", - приводит РИА Новости слова Алави.

Он подчеркнул, что его ведомство не может вести разведдеятельность в вооруженных силах страны.

Алави отметил, что в этой связи они обращались к вооруженным силам, членом которых был сам физик, с вопросом о координации по вопросу о готовящемся покушении, однако Фахризаде убили раньше, чем это произошло.

27 ноября 2020 года в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах. По данным агентства Fars, его застрелили из установленного в автомобиле Nissan оружия, управлявшегося дистанционно.