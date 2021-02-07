Неизвестная болезнь убила в Танзании 15 человек

Неизвестная болезнь унесла жизни по меньшей мере 15 жителей Танзании, пишет Anadolu Agency со ссылкой на представителей системы здравоохранения страны.

Они сообщили, что инфекция вызывает у зараженных рвоту с кровью. Большинство пациентов — мужчины, страдающие язвой желудка и заболеваниями печени.

На данный момент госпитализированы более 50 человек. Умерли те, кто не обратился своевременно за медицинской помощью, рассказал главный врач округа Чунья Фелиста Кисанду.

Он уточнил, что вспышка пока зафиксирована только в одном административном округе. Туда была направлена группа медицинских экспертов.

Согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, вспышка аналогичной болезни была зафиксирована в 2018 году.