Получит ли Иран ядерное оружие?
Глава министерства разведки Ирана Махмуд Алави не исключил возможности получения Тегераном ядерного оружия, если страну "загонят в угол".
По словам Алави, атомная программа в Иране носит исключительно мирный характер, а использование ее для создания оружия противоречит исламским нормам.
"Однако скажу вам: если кошку загнать в угол, возможно, она поведет себя не так, как повела бы на свободе. Если Иран подтолкнут в подобном направлении, то будет это не вина Ирана. В обычных условиях у Ирана подобных планов нет", — сказал министр в эфире телеканала IRIB TV2, которого цитирует РИА Новости.