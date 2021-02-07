Власти Турции пытаются разобраться с происхождением таинственного монолита. Металлический блок трехметровой высоты обнаружили жители провинции Шанлыурфа. Об этом сообщает Euronews.

Недалеко расположен храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, один из крупнейших мегалитов в мире, созданный 10-12 тысяч лет назад. На найденной стеле - надпись древнетюркскими рунами: «Хочешь увидеть Луну, посмотри на небо».

Турецкие СМИ сообщили, что в полиции просматривают записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов наводят справки об автомобилях, которые могли бы перевезти стелу.

В последние месяцы в ряде стран Европы и на американском континенте появлялись или исчезали таинственные монолиты.