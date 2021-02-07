Мьянма отказала США в разговоре с Аун Сан Су Чжи

Американское внешнеполитическое ведомство пыталось связаться с госсоветником Мьянмы, главой МИД Аун Сан Су Чжи, однако запрос американской стороны был отклонен, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Вскоре после событий 1 февраля мы пытались установить контакт с Аун Сан Су Чжи. Мы делали это как по официальным каналам, так и неформально. Эти запросы, конечно, были отклонены», – приводит слова официального представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Госдеп возможность отзыва части своих дипработников из Мьянмы в связи с ситуацией в стране, Прайс сказал: «Я не знаю о каких- либо планах по сокращению или распоряжениях об отъезде из Мьянмы на данный момент. Но, конечно, это вопросы, которые мы постоянно оцениваем».