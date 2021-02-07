Курс биткоина в ходе торговой сессии рос на 3,7% и в пике достигал $48,168 тыс., свидетельствуют данные торговой площадки.

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Цена на биткоин третий раз за несколько часов побила исторический рекорд и превысила 47 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передают РИА Новости.

Самая популярная криптовалюта достигла цены 47 460 долларов за одну единицу на крупнейшей в этой сфере бирже Binance. Рост составил 22,1 процента.

За последние несколько часов биткоин сначала превысил историческую отметку в 45 тысяч долларов, а затем подорожал до 46 тысяч долларов.