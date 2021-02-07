Оппозиция призвала Пашиняна выйти из Facebook

"Оппозиционная партия "Процветающая Армения" (ППА) и одноименная фракция парламента не изменили своего подхода: премьер-министр Никол Пашинян и его команда во власти должны уйти, поскольку как в прошлом, так и сейчас и в будущем они не в состоянии решать стоящие перед страной проблемы". Об этом заявил журналистам депутат Национального собрания Армении, секретарь фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян.

В ответ на заявление, будто оппозиция не сумела сформировать общественного запроса на досрочные выборы, Арман Абовян призвал представителей власти "выйти из просторов Facebook", поскольку "складывается впечатление, что представители правящего блока либо полностью оторваны от реальности, либо создали для себя некую параллельную реальность и живут в этой воображаемой Армении".

Депутат отметил, что уход нынешней власти является национальной повесткой.

"Власти должны это понять, и если они не понимают, то это их проблема, но на самом деле принимаемые правящим блоком решения более не играют никакой роли в текущих процессах. Их поведение, очевидно, ведет к обострению внутриполитической ситуации", - отметил депутат.