Twitter может ввести ряд платных услуг

Twitter в целях снижения зависимости своих доходов от рекламы может ввести платные функции для пользователей соцсети, передает Bloomberg.

По информации агентства, в число таких услуг могут войти Tweetdeck — возможность просматривать сразу несколько лент и «отмена отправки» сообщения.

Кроме того, руководство соцсети рассматривает возможность брать абонентскую плату за отсутствие рекламы при просмотре ленты, эксклюзивный контент или за загрузку более качественных видео.

Агентство отмечает, что возможность введения платных услуг компания рассматривала и раньше, но на фоне пандемии коронавируса вернулась к активному обсуждению этого вопроса.