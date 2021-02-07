Дмитрий Рой, автор haqqin.az 09:52

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге постановил, что Палестинская автономия имеет все признаки государства, что предоставляет ей право на подачу исков против Израиля, в которых еврейское государство обвиняется в совершении военных преступлений в секторе Газа, Иудее и Самарии. Для понимания ситуации совершенно необходима короткая вводная часть, поскольку в противном случае сложно понять, что в действительности происходит. Итак, Международный уголовный суд (МУС), или Гаагский трибунал иногда путают с Международным судом ООН, который также находится в Гааге, и с международными трибуналами, которые создавались специально для расследования событий в Югославии и Руанде.

МУС был учрежден в 1998 году на основе Римского статута, который подписали 120 государств, и занимается расследованием геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных после 2002 года. За это время в него было подано около 140 исков, однако принято только восемь из них. С формальной точки зрения суд не является дочерней организацией ООН, и страны-члены ООН не обязаны автоматически признавать его юрисдикцию. Несколько стран, в том числе США и Израиль, выступают против деятельности суда, поскольку она ограничивает суверенитет государств. В сущности, решения МУС, несмотря на его репутацию «последнего прибежища справедливости», носят еще менее обязательный характер, чем резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Достаточно, скажем так, мутноватая организация, а главное – не имеющая серьезных рычагов для реализации своих же решений. Судите сами – собственной полиции нет, задержать обвиняемых можно только на территории государств-участников Римского статута. То есть, как и в отношении многих других международных институтов, по деятельности МУС существует целый ряд вопросов. Возьмем нынешний случай с Израилем. Еврейское государство не является стороной Римского статута. А кроме того - не признает Палестинскую автономию в качестве субъекта международного права. Кроме этого, Иерусалим присоединился к американским санкциям в отношении МУС введенным в июне прошлого года указом президента Дональда Трампа. В рамках этих санкций в отношении МУС гражданам Израиля запрещается любое сотрудничество с этой структурой: финансовое, информационное и юридическое.

Как при таких «вводных» главный прокурор МУС госпожа Фату Бенсуда намеревается проводить объективное расследование – тайна великая есть. Главная неприятность для граждан Израиля будет заключаться в том, что те из них, против кого будут выдвинуты обвинения, могут быть арестованы на территории государств, признающих Римский статус. Но это - вполне серьезно. Достаточно вспомнить, что в свое время США не просто отказались от участия в Римском статуте, но и приняли специальный закон «О защите американского персонала за рубежом», позволяющий применять военную силу при угрозе ареста американских граждан или граждан союзнических стран по ордеру МУС. Кроме того, у Вашингтона есть соглашения с рядом стран о невыдаче граждан США Гаагскому трибуналу. Так что, с одной стороны, расследования и решения Гаагского трибунала – это в основном козырь в информационных войнах, на что, собственно, и рассчитывают палестинские лидеры. Но с другой – вполне реальный способ осложнить жизнь кому угодно. Напомню про скандал 2005 года, когда правительство Великобритании не смогло гарантировать безопасность израильского премьера Ариэля Шарона. А в 2011-м в Лондоне была пресечена попытка задержать Ципи Ливни по обвинениям, связанным с операцией «Литой свинец». Позиция руководителей Палестинской автономии прозрачна: нанести максимальный ущерб имиджу Израиля, «не дать миру забывать о военных преступлениях Израиля» - как они говорят. Но и заявления Нетаньяху об «изощренном антисемитизме», о том, что «этот трибунал был создан для предотвращения зверств, таких как геноцид еврейского народа нацистами, а теперь он атакует единственное еврейское государство» - трудно признать адекватными.