Биолог рассказала, какая погода убивает COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что морозная зимняя и жаркая летняя погода одинаково хорошо убивают коронавирус. Главное, чтобы светило яркое солнце, была низкая влажность и дул ветер. В связи с этим она полагает, что ограничительные меры можно вводить точечно, в зависимости от прогноза синоптиков, сообщает Московский комсомолец.

При этом она полагает, что наиболее благоприятной погодой для распространения коронавируса является переход через ноль градусов. Обычно в это время на небе облачно, а под ногами слякоть. Свое исследование она проводила на основе данных из Нью-Йорка, Парижа и Буэнос-Айреса.