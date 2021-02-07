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У истинной любви нет определенных дней, но есть дни, которые напоминают нам, насколько она ценна. Например, «14 февраля - День всех влюбленных». В этот особый день сдвиньте все дела на второй план и уделите внимание своей второй половинке: крепко-крепко обнимите и признайтесь в том, что с каждым новым днем влюбляетесь все больше. Также, украсьте этот день подарками, которые имеют духовное значение.

Помните, мы в детстве делили кулоны в форме сердца на две части, а половинку дарили любимому человеку? Как говорится и в знаменитой песне “İkimizdə bir ürək var, yarı məndə, yarı səndə...”. Если вы ищете подарок, который вам будет напоминать друг о друге, продолжайте читать статью. Здесь вы найдете советы и идеи подарков, способных укрепить вашу любовь, которые мы подготовили вместе с Kontakt Home. 1. Вкладывайте душу в каждый разговор

Смартфон находится в числе самых желанных подарков для самого романтического дня в году. Обычно женщины используют свои смартфоны как модный аксессуар, а также для качественных снимков в Instagram. Мужчинам смартфоны нужны в основном для мобильных игр. IPhone 12 mini с красным корпусом может стать идеальным подарком для женщин, любящих всегда выглядеть нежно. Ваша дама влюбится в элегантность и дизайн mini также, как и в вас. При этом даже будучи обиженной на вас, взяв в руки элегантный iPhone 12 mini, она ответит: «Да, любимый». Если ваш любимый увлекается мобильными играми с высокой графикой, такими как, PUBG и PES, рекомендуем подарить ему Xiaomi Poco m3. Благодаря сильному процессору и батареи он сможет долго, без зависания играть в любимые игры. Будьте уверены в том, что он будет благодарен за проявленный вами интерес к его увлечениям. 2. Выслушивайте друг друга с любовью

Самая прекрасная любовь – взаимная. Для обладателей взаимной любви лучшим подарком могут стать наушники Huawei FreeBuds Pro. Белый и серебристый цвет наушников подойдут для парного использования. Благодаря активной звукоизоляции вы будете слышать голос вашей второй половинки без посторонних звуков. Одним словом, Huawei FreeBuds Pro в точности донесет все слова человеку на другом конце провода. Выслушивайте и отвечайте друг другу с любовью. 3. Уделяйте друг другу время

Не зря говорится в пословице, что время дороже золота. Если и вы из тех, кто знает цену времени, подарите друг другу часы и возьмите время под свой контроль. Тем, кто предпочитает традиционные часы, предлагаем остановить внимание на бренде Casio. Ведь среди продукции этого бренда можно найти качественные часы на любой вкус и карман. А тем, кто хочет остановить выбор на умных часах, можем предложить Samsung Galaxy Watch Active 2. Розовый цвет данной модели отлично подойдет дамам, а синий – джентльменам. Вдобавок вы сможете настроить цвет циферблата под стиль вашей одежды. Для этого достаточно сделать фотографию одежды на приложении Samsung Galaxy Watch, оно само подберет подходящий вам вариант. Таким образом, с этими часами вы всегда будете выглядеть по-разному. И один лайфхак от нас: если хотите знать насколько волнуется ваша вторая половинка при виде вас, проверьте его пульс смарт часами. 4. Увековечьте моменты полные любви

Счастливые моменты продлевают нам жизнь. А увековечиваются эти моменты при помощи фотографий. Если вы согласны с данным мнением, можете подарить друг другу фотоаппарат. Если ваша любимая сторонница мгновенной печати фотографий, подарите ей Instax mini 11. Фотографии в стиле полароид всегда будут вызывать у вас ностальгию по прекрасным дням. Кроме того, вы сможете оформить стены вашего дома фотографиями полными любви. Для мужчин, которые предпочитают цифровые варианты, лучшим подарком может стать Canon POWERSHOT SX540. С помощью многофункционального устройства он сделает качественные фотографии всех ваших счастливых дней. После вы сможете выбрать лучшие из совместных фото и поделиться ими с друзьями в социальных сетях. 5. Будьте красивым для вашей второй половинки

Каждый старается выглядеть красиво для любимого человека. Женщины регулярно выпрямляют волосы, а мужчины подстригают бороду. Ваши подарки друг другу в День святого Валентина могут превратить этот распорядок в любимый утренний ритуал. Мы рекомендуем подарить любимым женщинам фен, который поможет быстро выпрямлять волосы. Например, фен Philips в форме расчески будет идеально ухаживать за волосами благодаря своему керамическому покрытию и придаст им идеальную форму. Женщины, в свою очередь, могут остановить свой выбор на электрической бритве. С этим устройством ваш любимый мужчина сэкономит время, которое тратит на бритье бороды. 6. Развлечение там, где и вы

Если вы и ваша вторая половинка любите проводить время на свежем воздухе и бывать в походах, то портативная акустика может стать отличным подарком для вас. Ведь именно музыка делает прогулки интересными. Но любители приключений знают, что портативная акустика, которую можно брать с собой в горы, должна быть удобной для переноски и водо- и пыленепроницаемой. Все эти особенности можно найти в портативной акустике марки JBL. У устройства есть широкий цветовой выбор: розовый для нее, а синий для него. Портативную акустику в форме замка очень легко носить с собой, прицепив к сумке и одежде. Сделайте этот подарок, сказав друг-другу: « Давай воссоединим наши сердца музыкальным замком». 7. Согревайте друг друга любовью