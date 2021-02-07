МВД снова предостерегло азербайджанцев от поездок на освобожденные территории

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с посещением освобожденных от оккупации территорий, сообщает пресс-служба министерства.

«Ранее неоднократно предупреждалось о том, что проникновение гражданских лиц на освобожденные от оккупации территории без получения соответствующего разрешения, а также в объезд контрольных постов, представляет серьезную опасность для их жизни и здоровья, и поэтому им не следует совершать таких действий.

Однако, несмотря на это, до сих пор часто встречаются факты, когда отдельные лица, рискуя собственной жизнью и здоровьем, проникают на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин территории в обход контрольно-пропускных пунктов. Для своевременного предотвращения таких опасных ситуаций сотрудники соответствующих государственных структур, в том числе органов внутренних дел, проводят необходимые мероприятия, в отношении лиц, незаконно проникающих на территории, принимаются административные меры в соответствии с законодательством.

В настоящее время на указанных территориях также продолжаются операции по разминированию.

Еще раз призываем наших граждан не совершать таких поездок до завершения работ по полной очистке территорий от мин», - говорится в обращении МВД.