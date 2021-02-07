Министерство здравоохранения сдало в эксплуатацию новый корпус Объединенной городской больницы №7 в Сабунчинском районе.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, в новом корпусе на 63 койки будут действовать административное и приемное отделения, а также отделение функциональной диагностики, педиатрии и терапии.

Больница на 100 коек в целом служит защите здоровья населения. Персонал больницы из 356 человек будет ежедневно принимать до 500 больных.

Отметим, что Объединенная городская больница №7 состоит из двухкорпусных отделений стационара и поликлиники.

Новый корпус, оборудованный самым современным оборудованием, с сегодняшенго дня оказывает услуги гражданам.