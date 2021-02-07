В первый день войны азербайджанские артиллеристы уничтожили 500 целей

Артиллерийские подразделения Азербайджанской Армии, одержавшей победу в Отечественной войне, в первый день боя массированными огневыми ударами уничтожили до 500 целей противника, который понес большие потери. Об этом заявил журналистам командующий ракетными и артиллерийскими войсками Азербайджанской Армии генерал-майор Агамир Султанов.

Он отметил, что только за время Отечественной войны артиллерийскими войсками было уничтожено более 380 артиллерийских установок противника: «Самоходные и реактивные установки обеспечили огневую поддержку нашим подразделениям, которые успешно прошли опасную, требующую особого профессионализма горную лесную дорогу, которая вела к освобождению Шуши от оккупации и победе».

А.Султанов также отметил, что оперативные планы противника были нарушены и разгромлены точными ударами ракетных комплексов большой дальности - дивизионов оперативно-тактической и реактивной артиллерии.