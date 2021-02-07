Очередная акция протеста в Ереване: десятки задержанных
Акция протеста состоялась во вторник утром у здания Минэкономики Армении. Собравшиеся требовали отставки правительства во главе с премьером Николом Пашиняном, сообщает Sputnik-Armenia.
По данным оппозиции, десятки протестующих доставлены в полицию.
"Десятки участников мирной акции в центре Еревана задержаны без объяснения причин", - сообщается на странице студенческий союз "Никол Агбалян" при АРФ "Дашнакцутюн" в Facebook.
Отмечается, что в числе задержанных – председатель союза Тарон Казарян, а также активист АРФД Айк Манукян.