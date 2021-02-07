Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом ФИФА

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Эльшад Насиров и исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов находятся с визитом в Дохе, где сейчас проходит клубный чемпионат мира по футболу.

В столице Катара Ровнаг Абдуллаев провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Обсуждалась тема футбола в пандемию, вопрос проведения различных турниров, влияние на обеспечение стабильности в футболе и то, какие меры в этом направлении были предприняты в Азербайджане.