Внутренний ипотечный кредит на выгодных условиях от Kapital Bank

Kapital Bank предлагает всем, кто хочет приобрести дом или квартиру, внутренний ипотечный кредит на выгодных условиях. Желающие купить жилье, могут воспользоваться внутренним ипотечным кредитом на сумму до 250 000 манатов, который банк предоставляет за счет собственных средств сроком на 20 лет.

Сумма ипотечного кредита составляет 30 000 – 250 000 манатов, а выдается он сроком от 3 до 20 лет. Годовая процентная ставка начинается от 10%. Сумма кредита на приобретение квартиры у строительных компаний-партнеров Kapital Bank может быть увеличена до 500 000 манатов.

Следует отметить, что минимальный первоначальный взнос варьируется от 30% до 50% в зависимости от доходов клиента. При выдаче ипотечного кредита процесс страхования имущества и жизни, а также оценка обеспечения осуществляются непосредственно банком без дополнительных потерь времени. По вопросу ипотечного кредитования можно обратиться по номеру WhatsApp (+99451) 250 99 99.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.