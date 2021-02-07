Жителей Ирана начали вакцинировать российским «Спутником V»

Первым человеком, которому сделали прививку, стал сын министра здравоохранения и медицинского образования ИРИ Саида Намаки. Церемония транслировалась государственным телевидением Ирана, передает ТАСС.

В Иране началась вакцинация от коронавируса с использованием российского препарата «Спутник V».

Вакцинация начинается в нескольких провинциях страны, включая Тегеран и Кум. Жители столичного округа могут привиться в больнице имени Имама Хомейни.

Как сообщали ранее представители Минздрава, вакцинация для населения будет бесплатной и добровольной. На первом этапе предполагается вакцинировать работников реанимации и интенсивной терапии. Следующим шагом станет вовлечение прочих медицинских сотрудников и пожилых людей старше 65 лет.

Старт вакцинации в Иране стал возможен благодаря поставке первой партии российской вакцины «Спутник V», которая была доставлена в Тегеран 4 февраля. Следующие поставки запланированы в феврале и марте.