Гафаров потратил деньги муниципалитета на личные нужды
В отношении допустившего незаконные действия председателя муниципалитета села Хол Гарабуджаг Нефтчалинского района Гисмета Гафарова возбуждено уголовное дело.
В правоохранительных органах haqqin.az сообщили, что Гафаров, злоупотребив служебными полномочиями, присвоил имущество муниципалитета на 7 650 манатов, потратив деньги на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье 179.2.3 (присвоение и растрата лицом с использованием служебного положения), ведется расследование.