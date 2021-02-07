Блинкен назвал верным жесткий подход Трампа к Китаю

«Из справедливости к президенту Трампу нужно сказать, что он был прав, придерживаясь более жесткого подхода в отношении Китая. Это была верная тактика, хотя то, как он ее реализовывал, в моем понимании выходит далеко за границы дозволенного. Но базовый принцип был верным», - отметил Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что США должны выстраивать подход к Китаю с позиции силы, вне зависимости от того, будут ли эти отношения базироваться на принципе противостояния, конкуренции или сотрудничества. «Это означает необходимость наличия сильных союзников, что является для нас средством достижения преимущества», - сказал он.

«На фоне нарушений прав человека в Синьцзяне и злоупотреблений демократией в Гонконге мы должны инвестировать в наш человеческий капитал, чтобы быть готовыми с военной точки зрения к отражению возможных атак и эффективной конкуренции. Если мы это сделаем и будем контролировать процессы, мы сможем построить отношения с Китаем с сильной позиции», - сказал Блинкен.