Турция и Пакистан проводят совместные учения «Ататюрк-2021»
Вооруженные силы Турции и Пакистана начали совместные учения «Ататюрк-2021». Церемония начала учений прошла на военной базе в районе Тарбела пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает Anadolu.
В командовании ВС Пакистана сообщили, что учения, направленные на укрепление взаимодействия армий двух стран, продолжатся три недели.
Турецко-пакистанские совместные учения проводятся поочередно в каждой из стран с 1998 года с участием частей спецназа. В Турции учения носят название «Джиннах», в Пакистане - «Ататюрк».