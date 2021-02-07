Французская Total сменит название

Французская нефтегазовая компания Total намерена поменять свое название на TotalEnergies в рамках плана трансформации, который подразумевает снижение выбросов, говорится в отчетности компании. Об этом пишет российское информагентство«ПРАЙМ».

План подразумевает, что рост производства энергии будет основываться на сжиженном природном газе (СПГ) и возобновляемых источниках энергии и электричестве, в то время как доля нефтепродуктов снизится с 55% до 30% от продаж. Изменения в рамках стратегии будут проходить в текущем десятилетии, ожидает Total.

"Чтобы закрепить эту трансформацию, группа предложит акционерам на общем ежегодном собрании акционеров 28 мая 2021 года изменить название на TotalEnergies", — говорится в релизе. Таким образом, считает Total, они смогут поддержать данную стратегию и цель по переходу к углеродной нейтральности.

Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.