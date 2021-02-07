Tesla разогнала биткоин. Что будет дальше?

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Стоимость биткоина выросла до рекордного уровня за несколько часов после того, как Tesla Илона Маска в раскрытии компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассказала, что купила биткоины на $1,5 млрд, и продолжила рост. Компания рассказала о том, что планирует начать принимать биткоины в качестве оплаты за свою продукцию, а также инвестировать часть средств, которые не требуются для поддержания достаточного уровня ликвидности, в цифровые активы, золото, обеспеченные золотом ETF и другие инструменты. Forbes пишет, что Маск и его компания не впервые разгоняют цену биткоина. В конце января Маск добавил хештег #bitcoin в описание своей страницы в Twitter. Тогда криптовалюта на максимуме за день прибавляла примерно 19% к цене закрытия. Владимир Сметанин, гендиректор швейцарской компании Newcent, заявил изданию, что «судя по всему, Маск смотрит на криптовалюты как еще на один инструмент увеличения ценности акций Tesla. Может быть, Маск захотел добавить к собственной стратегии и такой элемент: будет расти биткоин — будут расти акции Tesla — будут расти бонусы Маска».

Tesla называет покупку биткоинов одним из «рисков», связанных с деятельностью компании. «Цифровые активы могут столкнуться с волатильностью рыночных цен», — отмечается в раскрытии. Главный риск может проявиться в момент, когда компании потребуется избавиться от криптовалюты, говорится в отчете, так как распространение цифровых активов — это «относительно новый тренд», и вопрос их долгосрочного принятия инвесторами, потребителями и бизнесом «непредсказуем». Еще одним риском, связанным с криптовалютой, в компании считают отсутствие у цифровых валют физической формы, а также их зависимость от технологий и децентрализацию, что создает для них угрозы «злонамеренных атак или технологического устаревания». По словам Сметанина, еще вчера ничего не говорило о возможности роста, скорее наоборот, «нельзя было исключать возможности, что цена на биткоин пойдет вниз буквально сегодня: заявок на продаже выше $42 500 на рынке не было совсем». Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker, считает, что инвесторы, наоборот, во время обеих волн пандемии коронавируса начали рассматривать биткоин как страховку от инфляционных рисков.