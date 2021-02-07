Азербайджан, Россия и Армения обсуждают совместные перевозки
Трехсторонняя подгруппа по Нагорному Карабаху провела заседание по железнодорожным, автомобильным и совмещенным перевозкам.
Как сообщает haqqin.az, на заседании, которое прошло 6 февраля в дистанционном режиме, участвовали представители Азербайджана, России и Армении.
Участники обсудили состояние железнодорожных путей, а также возможности автомобильного сообщения в зоне вокруг Нагорного Карабаха. Стороны обменялись мнениями по указанным вопросам.