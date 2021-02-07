Минобороны Азербайджана о военнослужащих, которые подорвались в Карабахе
В результате взрыва мины четверо военнослужащих Азербайджанской армии получили ранения, сообщает Минобороны Азербайджана.
8 февраля в направлении Тертерского района военнослужащие Кямиль Дуниев, Гасан Ахмедзаде, Эльшад Оруджев и Магеррам Агаев в результате взрыва мины получили ранения.
После оказания им первой медицинской помощи военнослужащих эвакуировали в госпиталь.
В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.