Минобороны Азербайджана о военнослужащих, которые подорвались в Карабахе

В результате взрыва мины четверо военнослужащих Азербайджанской армии получили ранения, сообщает Минобороны Азербайджана.

8 февраля в направлении Тертерского района военнослужащие Кямиль Дуниев, Гасан Ахмедзаде, Эльшад Оруджев и Магеррам  Агаев в результате взрыва мины получили ранения.

После оказания им первой медицинской помощи военнослужащих эвакуировали в госпиталь.

В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.