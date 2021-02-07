Почти весеннюю погоду прогнозируют синоптики
В среду, 10 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, умеренный северо-западный ветер днем сменится южным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.
В регионах Азербайджана осадков не ожидаются, местами возможен туман. Восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов тепла, на высокогорных территориях 0-5 градусов мороза, днем 15-17 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 10 февраля на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.