Ильхам Алиев о британской компании, которая будет строить Карабах

«Мы уже начали контакты с британскими компаниями. Одна из них привлечена к градостроительству, развитию инфраструктуры на освобожденных территориях, и я надеюсь, что их будет больше, потому что там предстоит многое сделать. Там все разрушено», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая государственного министра Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон, сообщает АзерТАдж.

«Существует большой потенциал в области возобновляемых источников энергии. Я знаю, что британские компании заинтересованы в работе над этими вопросами. Есть очень хороший солнечный, ветровой, водный потенциал. Таким образом, мы уже планируем свое будущее на территориях, освобожденных от оккупации. Я уже объявил эти территории «зеленой зоной». Мы будем использовать энергию ветра, солнца и воды для удовлетворения потребностей людей. Мы уже стали экспортерами электроэнергии. По этой причине потенциал для этого действительно очень высок. Безусловно, для сотрудничества между нашими странами большое значение имеют и многие другие сферы», - сказал глава государства.