Государственная нефтяная компания Катара Quatar Petroleum объявила о начале реализации крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ). В размещенном на сайте компании сообщении указывается, что это позволит нарастить мощности по производству СПГ в стране более чем на 43%, передает Российская газета.

"Компания Qatar Petroleum приняла окончательное инвестиционное решение по разработке Северо-восточного проекта месторождения (NFE), крупнейшего в мире проекта по производству СПГ, который увеличит производственные мощности Катара с 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в год", - цитирует издание пресс-релиз компании.

Представители компании также заявили, что помимо сжиженного газа в рамках этой инициативы будут производиться газовый конденсат, сжиженный углеродный газ, этан, сера и гелий. Ожидается, что производство начнется в четвертом квартале 2025 года. Общая стоимость проекта составит почти 29 миллиардов долларов.