CNN: хакеры из Северной Кореи украли больше $300 миллионов

Хакеры из Северной Кореи за 2020 год украли 316,4 миллиона долларов, этими деньгами профинансировали программы по развитию ядерного и баллистического оружия, сообщает CNN со ссылкой на закрытый доклад ООН, фрагменты которого предоставил телеканалу один из дипломатов.

В документе лидера КНДР Ким Чен Ына обвиняют в «операциях против финансовых учреждений и виртуальных обменных пунктов» для поддержания на плаву экономики страны. При этом страна обслуживала ядерные и баллистические объекты, «продолжая искать ресурсы и технологии для этих программ за границей».