Посол Франции в Баку опровергает армянские СМИ

Франция полностью уважает ограничительные меры, введенные ОБСЕ в отношении экспорта оружия в Армению и Азербайджан. Так посол Франции в Азербайджане Захари Гросс прокомментировал Trend сообщение армянских СМИ о якобы договоренности между Францией и Арменией об углублении сотрудничества в сфере обороны.

«Информация, на которую вы ссылаетесь, неверна и вводит в заблуждение. Франция полностью уважает давние ограничительные меры, введенные ОБСЕ в отношении экспорта оружия в Армению и Азербайджан. И Армения, и Азербайджан четко определили иностранных поставщиков военной продукции. Эти поставщики всем хорошо известны.

У Армении и Азербайджана также есть оборонные соглашения с региональными державами. Таких договоренностей с Францией ни у Армении, ни у Азербайджана нет. Это соответствует беспристрастному подходу Франции к безопасности в регионе. Франция совершенно беспристрастна в выполнении своего мандата в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ», - сказал Захари Гросс.