Китай: доказательств появления коронавируса в Ухане нет

Ученые не обладают доказательствами того, что коронавирус нового типа был в Ухане до декабря 2019 года, когда там была зафиксирована вспышка заболевания. Об этом на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения в Ухане заявил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании "Ванькэ" Лян Ваньнянь.

"Мы провели исследование случаев заболевания пневмонией в Ухане и провинции Хубэй... Нет доказательств того, что вирус распространялся в Ухане до декабря 2019 года", - цитирует проректора ТАСС.

Специалисты не обладают достаточными данными, чтобы установить, каким образом коронавирус нового типа попал на рынок морепродуктов "Хуанань" в китайском Ухане, где был впервые выявлен, сообщил Лян Ваньнянь. "Базируясь на имеющейся информации, невозможно сказать, как вирус появился на рынке", - сказал он.

Ученые пока не обнаружили в дикой природе коронавирус, являющийся прямым предшественником вызвавшего пандемию штамма SARS-CoV-2, несмотря на схожесть форм, выявленных у летучих мышей и панголинов, сообщил Лян Ваньнянь.

"Как полагают, коронавирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов, тесно связаны с новым коронавирусом, некоторые указывают на то, что эти животные могут быть переносчиком нового коронавируса, - отметил Ваньнянь. - Но пока этой корреляции недостаточно, чтобы утверждать, что вирусы, переносимые двумя животными, стали прямыми предками нового коронавируса".