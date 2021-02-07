Ильхам Алиев о перспективе новых нефтяных проектов с Британией

«Уверен, что ваш визит в Азербайджан будет успешным. Это в очередной раз демонстрирует сильные партнёрские отношения между нашими странами, а также наши планы по продолжению этого сотрудничества. У нас есть хорошие политические контакты и очень активный политический диалог. Ваш визит в Азербайджан в очередной раз демонстрирует это». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром Великобритании по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

«Конечно же, сотрудничество в энергетической сфере является важной частью нашего партнерства. Мы очень рады завершению большого проекта Южный газовый коридор. Как вы знаете, BP является нашим стратегическим партнером. Эта компания с самого начала участвовала в качестве инвестора в основных проектах, реализованных в Азербайджане. После досрочного продления «Контракта века» наше сотрудничество будет продолжаться на протяжении десятилетий. Учитывая новые события в сфере добычи газа в Азербайджане и завершенную в декабре прошлого года инфраструктуру, перед нами стоят новые возможности. Мы надеемся, что на эксплуатируемых со стороны BP месторождениях будут разведаны новые источники. Для этого у нас есть хорошие перспективы.

Это важная часть наших двухсторонних связей, а также сотрудничества с другими странами. Мы создали крайне редкий формат сотрудничества со странами региона и Евросоюзом и этому оказывается большая поддержка со стороны правительств Соединенного Королевства и США. К слову, через два дня состоится седьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора. На этом заседании мы рассмотрим достижения и будем надеяться на будущее сотрудничество. Конечно же, инвестиции Соединенного Королевства в Азербайджан нам очень помогли модернизировать страну. Эти инвестиции, можно сказать 30 миллиардов долларов, были в основном вложены в энергетический сектор. Это позволило нам использовать прибыль от продажи нефти и газа для диверсификации экономики. Поэтому я уверен, что в предстоящие годы мы сконцентрируем наше внимание на развитие ненефтяного сектора Азербайджана», - сказал он.