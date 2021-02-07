Турецкие бронемашины оснастили высокоточными минометами

Как сообщает Anadolu, компания Nurol Makina, которая уже поставила большое число Ejder Yalçın в различных конфигурациях заказчикам в Турции и за ее пределами, разработала новую конфигурацию бронемашины с интегрированной 120-мм минометной системой ASELSAN Alkar.

Один из производителей турецких бронированных транспортных средств - компания Nurol Makina модифицировала бронемашины Ejder Yalçın 4x4.

Испытания новой конфигурации Ejder Yalçın прошли успешно. В новую конфигурацию, наряду с 120-мм высокоточными минометами, вошли полуавтоматические системы заряжания боеприпасов, системы хранения боеприпасов и системы управления огнем. Высокая устойчивость машины позволяет наносить удары с высокой точностью. Благодаря высокой мобильности Ejder Yalçın может быстро и безопасно менять свое местоположение после выстрела.

При координации с другой конфигурацией Ejder Yalçın, получившей название «машина переднего наблюдения» благодаря возможностям точного прицела, любые цели будут эффективно уничтожены.

Ejder Yalçın преднозначен для нужд спецназа, пехоты, моторизованной и механизированной пехоты в условиях обычного и асимметричного боя.