ВОЗ о версиях передачи коронавируса человеку

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отработали четыре версии передачи коронавирусной инфекции человеку — от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за инцидента в лаборатории. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вариант с появлением COVID-19 в результате лабораторной утечки сочли маловероятным, поэтому ученые не планируют его изучать в дальнейшем.

Ранее в ВОЗ опровергли слухи о связи между вакцинацией и бесплодием. Директор департамента организации по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен подчеркнула, что на данный момент не существует препаратов, которые могли бы оказать подобный эффект.