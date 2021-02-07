Армянских солдат перестали отправлять в Карабах

Военнослужащих-срочников из Армении больше не отправляют в Карабах, сообщает Sputnik Армения.

Агентство отмечает, что зимний призыв в армию фактически стартовал с начала февраля, и призывники из Армении будут служить только в воинских частях, дислоцированных в пределах республики.

Согласно информации, при проведении традиционной жеребьевки армянские воинские части в Карабахе среди вариантов не указаны.

Напомним, что ранее в армянских СМИ и соцсетях появились сообщения о расформировании армии карабахских сепаратистов.