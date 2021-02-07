Азербайджан разрешил исследование комбинации вакцин Спутник V и AstraZeneca

Ранее НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, РФПИ, «АстраЗенека» и «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины от коронавируса, о чем было объявлено в декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики выдало разрешение на проведение на территории страны клинических исследований комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом. Клинические испытания начнутся до конца февраля, сообщили haqqin.az в Минздраве.

Первое в мире совместное использование вакцин проводится в рамках протокола клинических испытаний, зарегистрированного 24 декабря 2020 года.

В ходе исследований предполагается оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом. Исследовательская программа продлится 6 месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев.

О вакцине «Спутник V»

Вакцина «Спутник V» использует уникальную технологию сочетания двух различных векторов на основе аденовируса человека, которая позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций. Схема с применением двух разных аденовирусных векторов для первичной и вторичной иммунизации позволяет избежать иммунитета к первому вектору, формирующегося после первой иммунизации, и тем самым повысить эффективность второй инъекции и сформировать долгосрочный иммунитет. В том числе, благодаря этой схеме, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 90%, при этом препарат полностью защищает от тяжелых случаев заболевания. Среди ведущих вакцин против коронавируса в настоящий момент только «Спутник V» обладает технологией двух различных векторов.

О вакцине компании «АстраЗенека»

Вакцина разработана Оксфордским университетом совместно с компанией Vaccitech. Она использует дефектный по репликации вирусный вектор шимпанзе на основе ослабленной версии вируса обычной простуды (аденовирус), вызывающего инфекцию у шимпанзе, и содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 – тяжелый острый респираторный синдром, вызванный коронавирусом 2-го типа). После вакцинации происходит синтез поверхностного шиповидного белка, что приводит к формированию иммунного ответа на SARS-CoV-2 при возможном последующем заражении этим вирусом.