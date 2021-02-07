Пакистан одобрил российскую вакцину
Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Пакистан стал 22-й страной в мире, одобрившей вакцину "Спутник V". Вакцина зарегистрирована в Пакистане в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России", - цитирует ТАСС сообщение фонда.