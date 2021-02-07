Грузовой поезд с экспортными товарами из Турции достиг пункта назначения в России. В Калуге состоялась церемония встречи первого грузового состава, отбывшего 29 января из Турции по железной дороге Баку - Тбилиси - Карс (БТК). Anadolu сообщает, что состав доставил заказчикам около 4 тысяч единиц стиральных машин, печей и духовок турецкого производства.

В церемонии встречи состава принял участие посол Турции в Москве Мехмет Самсар, который дал высокую оценку темпам развития турецко-российских связей, в том числе в экономической сфере.

По словам Самсара, Анкара и Москва полны решимости довести товарооборот до показателя в 100 млрд долларов: именно эта цель поставлена президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

«Баку - Тбилиси - Карс является важным звеном железного Шелкового пути. Мы очень рады встрече первого грузового состава из Турции», - сказал турецкий посол.